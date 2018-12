In Brüssel geht man offenbar davon aus, dass die britische Premierministerin May heute Abend das Misstrauensvotum in ihrer Fraktion übersteht und morgen zum EU-Gipfel nach Brüssel reist. Ratspräsident Tusk erklärte, man werde May dort morgen anhören und mit einer schriftlichen Erklärung reagieren.

Dies teilte Tusk in seinem Einladungsschreiben für den zweitägigen EU-Gipfel mit. Er bezeichnete die Situation in Großbritannien als ernst. Die Premierministerin werde bei der morgen beginnenden Sitzung in Brüssel Gelegenheit haben, den Stand der Dinge beim für März geplanten britischen EU-Austritt zu erläutern. May hatte gestern bei Tusk und anderen darum geworben, weitere Zusicherungen von der Europäischen Union zu bekommen, um eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag im britischen Parlament zu finden.

May lehnt Rücktritt ab

Nach Bekanntwerden der Misstrauensabstimmung lehnte May einen Rücktritt als Partei- und damit auch Regierungschefin ab. Sie werde sich dem Misstrauensantrag in ihrer Fraktion mit aller Kraft entgegenstellen, sagte May vor ihrem Regierungssitz in London. Mindestens 100 Abgeordnete sicherten May ausdrücklich ihre Unterstützung zu. Die Mehrheit in der Fraktion liegt bei 158 Stimmen. Sollte May die Abstimmung verlieren, wäre das auch ihr Ende als Premierministerin. Ginge das Votum zu ihren Gunsten aus, wäre ihre Position zunächst gefestigt.



May warnte vor den Folgen eines Führungswechsels in Großbritannien. Der Brexit werde in diesem Fall verzögert oder sogar gestoppt. Ein möglicher Nachfolger hätte keine Zeit, eine neue Vereinbarung mit der EU auszuhandeln und die Gesetzgebung bis zum 29. März durch das Parlament zu bringen.



Die Abstimmung über das Misstrauensvotum findet heute Abend statt, nachdem mehr als 48 Abgeordnete der konservativen Tories entsprechende Anträge eingereicht haben (Audio-Link).

FDP-Politiker Link rechnet mit knapper Mehrheit für May

Der europapolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Link, sagte im Deutschlandfunk, er rechne damit, dass May bei der Misstrauensabstimmung in ihrer Fraktion eine knappe Mehrheit erhalten wird. Vermutlich würden sich zahlreiche Tories entscheiden, May doch noch einmal Zeit zu geben. Viele seien der Ansicht, dass es nichts nutze, sich selbst zu schaden und Großbritannien weiter zu schwächen. Dagegen betrieben die radikalen Brexit-Anhänger eine Politik der Selbstzerstörung, kritisierte der europapolitische Sprecher der FDP im Bundestag. Er sei zwar nicht sehr optimistisch, habe aber die Hoffnung, dass Großbritannien am Ende doch in der EU bleibe.