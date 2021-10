Großbritannien hält die jüngsten Zugeständnisse der EU im Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll für nicht ausreichend.

Der britische Brexit-Minister Frost sagte dem Online-Portal "Politico", zwar erkenne man die Bemühungen der EU an. Doch seien noch erhebliche Veränderungen an dem Protokoll nötig. Frost bekräftigte unter anderem die Forderung seines Landes, wonach der Europäische Gerichtshof nicht die oberste Schlichtungsinstanz für Nordirland-Fragen sein dürfe.



Die Europäische Kommission lehnt Änderungen am Nordirland-Protokoll ab. Ihr Vizepräsident Sefcovic hatte kürzlich aber Erleichterungen angeboten.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.