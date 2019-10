Die britische Regierung hat neue Vorschläge zur Lösung des Brexit-Streits mit der Europäischen Union vorgelegt.

In einem Brief an EU-Kommissionspräsident Juncker schreibt Premierminister Johnson, er wolle die bisher vereinbarte Backstop-Regelung für die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und der Republik Irland aus dem Austrittsabkommen streichen. Stattdessen solle es unter anderem einheitliche Regeln zum Beispiel für Güter auf beiden Seiten der Grenze geben, sodass Kontrollen reduziert würden. Die EU-Kommission kündigte an, die Vorschläge zu prüfen.



Johnson hatte zum Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester erneut deutlich gemacht, dass er sein Land auch ohne Abkommen Ende des Monats aus der Europäischen Union führen werde. Die einzige Alternative zu einem Brexit ohne Vertrag seien die nun vorgelegten Vorschläge.