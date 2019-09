Der irische Premierminister Varadkar hat Zweifel daran, ob sich die EU mit der britischen Regierung auf eine Regelung für die irische Grenze einigen kann.

Varadkar sagte, zwischen den Positionen der Europäischen Union und Großbritanniens klaffe eine große Lücke. Die Vorschläge, die London zur Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland mache, reichten bei Weitem nicht aus. Varadkar bezeichnete es als eine große Herausforderung für Irland, einerseits das Friedensabkommen mit Nordirland aufrecht zu erhalten und andererseits Mitglied des EU-Binnenmarktes zu bleiben. Er könne sich vorstellen, dass es an der irischen Grenze nach einem Brexit Kontrollen in Häfen, an Flughäfen und auf Geschäftsebene geben werde.



EU-Parlamentspräsident Sassoli hatte gestern signalisiert, dass eine erneute Verschiebung des Austrittsdatums möglich sei. Allerdings bestehe die Europäische Union auf der sogenannten "Backstop"-Regelung, die die irische Grenze offen halten soll. Dies will der britische Premierminister Johnson unter keinen Umständen akzeptieren.