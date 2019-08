Der britische Premierminister Johnson will eine Sitzungspause des Parlaments von Mitte September bis Mitte Oktober erreichen. Er kündigte an, das Gesuch bei Königin Elisabeth II. einzureichen und betonte, er wolle die Abgeordneten mit diesem Vorgehen im Brexit-Streit keinesfalls übergehen. Sie hätten bis zum EU-Austritt immer noch reichlich Zeit, sich mit dem Thema zu befassen.

Vertreter der Opposition kritisierten die Pläne. Einem BBC-Bericht zufolge spricht der Tory-Politiker und Brexit-Gegner Grieve von einem "ungeheuerlichen Akt", der zu einem Misstrauensvotum gegen Johnson führen könne. Die Kritiker werfen dem Premierminister vor, die Macht des Parlaments zu untergraben, um sich im Brexit-Streit durchzusetzen.



De facto wäre es wohl schwieriger für das Unterhaus, mit einem eigenen Gesetz einen EU-Austritt ohne Vertrag zu verhindern. Mehrere Parteien hatten genau deswegen gestern eine Zusammenarbeit im Parlament beschlossen. Angedacht wurde auch ein Misstrauensvotum gegen Johnson. Der Premierminister hat mehrfach betont, Großbritannien werde die Europäische Union Ende Oktober verlassen, auch ohne Abkommen.

Stillstand für mehr als einen Monat?

Sky News meldet, die "prorogation", also der "Aufschub" der Parlamentsarbeit, solle vom 9. September bis zum 14. Oktober dauern. An dem Tag soll dann die Königin eine Rede halten und die Agenda der Johnson-Regierung vortragen.



Die Abstimmung über Johnsons neue Pläne soll aller Voraussicht nach am 21. oder 22. Oktober erfolgen, also gut eine Woche vor dem geplanten Brexit.