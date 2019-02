In Großbritannien unterstützt die oppositionelle Labour-Partei nach langem Zögern ein zweites Referendum über den geplanten Austritt aus der Europäischen Union.

Der Vorsitzende Corbyn erklärte, mit einer weiteren Volksabstimmung könnte ein "schädlicher Tory-Brexit" verhindert werden. Labour tritt bislang für eine dauerhafte Zollunion mit der EU ein. Corbyn will auch versuchen, das Parlament noch von diesem Kurs zu überzeugen. Das gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse aber als eher aussichtslos.



Premierministerin May will das Unterhaus heute auf den neuesten Stand der Austrittsgespräche bringen. Das Parlament hatte das Abkommen mit der EU im Januar mit großer Mehrheit abgelehnt. EU-Ratspräsident Tusk brachte inzwischen eine Verschiebung des Austritts ins Gespräch, der am 29. März erfolgen soll.