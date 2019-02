Die britische Premierministerin May will das Unterhaus heute über den Stand der Brexit-Gespräche informieren.

Sie steht unter Druck ihrer eigenen Partei, den Austritt zu verschieben, falls es bis Ende März keine Zustimmung zu einer Vereinbarung mit Brüssel gibt. Mehrere britische Medien berichten unter Berufung auf Regierungskreise, dass May selbst eine Fristverlängerung ins Spiel bringen wolle, wenn sie erneut keine Zustimmung des Parlaments zum Abkommen mit der EU erhält. Bislang hatte sie das abgelehnt.



Die oppositionelle Labour-Partei kündigte an, sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum zu stellen. Der Vorsitzende Corbyn erklärte, mit einer weiteren Volksabstimmung könnte ein schädlicher Brexit verhindert werden. Labour tritt für eine dauerhafte Zollunion mit der EU ein. Corbyn will versuchen, das Parlament noch von diesem Kurs zu überzeugen. Das gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse aber als unwahrscheinlich.