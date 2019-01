Die britische Premierministerin May hat wegen des andauernden Brexit-Streits ihre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt.

Wie eine Regierungssprecherin in London erklärte, will sich May ganz auf die Krise konzentrieren. Andere Regierungsmitglieder wollten aber zu dem Treffen in die Schweiz reisen. Das Weltwirtschaftsforum findet vom 21. bis 25. Januar statt. May hatte am Mittwoch Abend ein Misstrauensvotum im Unterhaus überstanden. Zuvor hatten die Abgeordneten das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen mit großer Mehrheit abgelehnt. Am Montag muss May dem Parlament darlegen, wie es weitergehen soll.



In Deutschland hat der Bundestag zur Vorbereitung auf den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ein Gesetz beschlossen, um Rechtsklarheit für Bürger und Unternehmer während der Übergangsphase zu schaffen. So sollen Anträge auf Einbürgerung von Briten in Deutschland und von Deutschen in Großbritannien in diesem Zeitraum weiter möglich sein. Das Gesetz tritt allerdings nur in Kraft, wenn es zu einem geregelten Brexit kommt. Der Entwurf der Bundesregierung wurde von allen Fraktionen außer der AfD gebilligt.