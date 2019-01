Queen Elizabeth II. hat den britischen Abgeordneten indirekt nahegelegt, den Streit über den Brexit beizulegen.

Auf der Suche nach neuen Antworten in der modernen Zeit bevorzuge sie bewährte Rezepte, sagte sie in einer Rede in Norfolk. Man solle gut übereinander reden, unterschiedliche Standpunkte respektieren, Gemeinsamkeiten ausloten und niemals das größere Bild aus dem Auge zu verlieren. Zwar nahm die 92-Jährige das Wort "Brexit" nicht in den Mund. Britische Medien interpretierten ihre Rede dennoch als klare Botschaft an die Politik. Die "Times" aus London titelte: "Queen zu kriegsführenden Politikern: Beendet die Brexit-Fehde."



In der Regel mischt sich das britische Königshaus nicht in politische Angelegenheiten ein.