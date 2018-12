Im Streit um den Brexit ist in Großbritannien ein weiteres Mitglied der Regierung zurückgetreten.

Es handelt sich um Staatssekretär Gyimah, der zuständig für Forschung und Universitäten war. In einer Erklärung auf seiner Facebook-Seite heißt es, er werde im Parlament am 11. Dezember gegen das Austrittsabkommen stimmen. Wörtlich spricht er davon, dass die EU den Brexit-Deal wohl diktieren werde und dass die 27 verbleibenden Mitglieder auf Jahre hinaus die britischen Interessen übergehen würden. Der Europäischen Union gehe es um ein "EU zuerst" - und anders zu denken sei bestenfalls naiv.



Gyimah ist der neunte Politiker, der in der Kontroverse um den Brexit aus der Regierung ausscheidet. Der EU-Austritt ist für den 29. März 2019 geplant, allerdings folgt dann zunächst eine Übergangsphase.