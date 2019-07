Die schottische Regierungschefin Sturgeon geht davon aus, dass der britische Premierminister Johnson einen EU-Austritt ohne Vertrag anstrebt.

Bei seiner harten Haltung sei dies die einzig logische Möglichkeit, egal was er in der Öffentlichkeit behaupte,

sagte sie nach einem Treffen mit Johnson in Edinburgh. Sturgeon verwies darauf, dass die Europäische Union mehrfach erklärt habe, dass es keine Neuverhandlung des Vertrages mit Johnsons Vorgängerin May geben werde.



Johnson hatte sich bei dem Besuch zuversichtlich geäußert, dass ein neues Austrittsabkommen möglich sei. Er hat angekündigt, dass Großbritannien die EU auf jeden Fall am 31. Oktober verlassen wird, ob mit oder ohne Vertrag.