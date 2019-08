Im französischen Calais hat ein einmonatige Übung für den künftigen Transit von Gütern nach Großbritannien begonnen.

Haushaltsminister Darmanin sagte, es werde vier Wochen lang so getan, als ob Großbritannien bereits aus der EU ausgetreten sei. Das getestete System sieht vor, dass Unternehmen ihre Exportgüter für Großbritannien online registrieren. Mithilfe von Strichcodes und Lesegeräten für Nummernschilder sollen dann lange Wartezeiten bei der Abfertigung an der Grenze verhindert werden.



Die EU will im Fall eines Brexit ohne Vertrag umgehend mit Zollkontrollen an den Grenzen zu Großbritannien beginnen.