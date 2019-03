Der FDP-Politiker Toncar hat sich dagegen ausgesprochen, den Brexit weiter als bis zur Europawahl Ende Mai zu verschieben.

Er sagte im Deutschlandfunk, eine Verschiebung darüber hinaus wäre nur sinnvoll, wenn es in Großbritannien ein zweites Referendum gäbe. Das sei aber unwahrscheinlich. Toncar, der stellvertretender Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe ist, sagte weiter, man müsse sich nun auf einen harten Brexit einstellen. Ein solcher Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag sei mit dem gestrigen Votum des Unterhauses in London ein gutes Stück wahrscheinlicher geworden. Ein harter Brexit sei die schlechteste Lösung, aber dennoch zu bewältigen, so Toncar.