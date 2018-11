Nach Auffassung des britischen Tory-Abgeordneten Hands gibt es derzeit im Londoner Unterhaus keine Mehrheit für das Brexit-Abkommen.

Die Anzahl der Gegner unter seinen konservativen Parteifreunden liege bei etwa 80, also bei einem Viertel der Fraktion, sagte Hands im Dlf. Der frühere Staatssekretär für Außenhandel zeigte sich überzeugt, dass das von Premierministerin May ausgehandelte Abkommen aus britischer Sicht verbessert werden müsse. "Im Moment finde ich, das Abkommen ist zu weit in Richtung Brüssel geschoben worden." Als größtes Problem bezeichnete Hands die Zollunion, bei der Großbritannien künftig allen Regeln folgen müsse, ohne eine Stimme zu haben. Das strittige Thema der Grenze zu Nordirland sei hingegen eher eine politische Frage. Es gehe darum, Wachtürme oder Kontrollpunkte an der Grenze zu vermeiden.



Hands, der sich vor dem Referendum gegen den Brexit gewandt hatte, will sich nun nach Geprächen in seinem Wahlkreis Chelsea und Fulham und nach Sichtung aller Brexit-Vertragsunterlagen entscheiden, ob er im Parlament gegen den Plan seiner Regierungschefin stimmt.