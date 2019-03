In Großbritannien stimmt das Unterhaus am Abend über eine mögliche Verschiebung des Austritts aus der Europäischen Union ab.

Die Abgeordneten debattieren darüber seit dem Nachmittag in London. Sollte es im Parlament eine Mehrheit für einen Aufschub geben, müsste dies auch von den übrigen 27 Mitgliedstaaten der EU gebilligt werden.



Die heutige Abstimmung ist bereits die dritte wichtige Entscheidung in dieser Woche. Am Dienstag war Premierministerin May mit ihrem Vorschlag für ein geändertes Brexit-Abkommen im Unterhaus gescheitert. Gestern stimmten die Abgeordneten dann gegen einen Austritt aus der Europäischen Union ohne ein Abkommen.



US-Präsident Trump kritisierte in diesem Zusammenhang die Verhandlungsführung der britischen Regierungschefin. Er sei überrascht, wie schlecht das gelaufen sei, sagte er in Washington. May habe nicht auf seine Ratschläge gehört. Zuvor hatte er auf Twitter für ein bilaterales Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien geworben.