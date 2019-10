EU-Ratspräsident Tusk hat die neuen Vorschläge des britischen Premierministers Johnson zum Brexit-Vertrag kritisiert.

Sie seien nicht überzeugend, schrieb Tusk auf Twitter. Man sei aber offen für Gespräche. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte in Brüssel, es gebe problematische Punkte, die nachgebessert werden müssten. Auch die Brexit-Fachleute im Europaparlament wiesen die Pläne als unzureichend zurück und erklärten, auf dieser Basis gebe es keine Einigung. Ähnlich äußerte sich die irische Regierung.



Johnson forderte die EU-Kommission erneut auf, Zugeständnisse zu machen. Zugleich warb er im Parlament in London für seine Vorschläge. Labour-Chef Corbyn erklärte, dafür werde es keine Mehrheit geben. Johnson hatte gestern eine Alternative zur Backstop-Lösung vorgeschlagen. Demnach soll Nordirland auch nach dem Brexit zunächst die EU-Standards und -Vorschriften für Waren einhalten. Damit wären aus seiner Sicht regulatorische Kontrollen für den Warenhandel an der Grenze unnötig.