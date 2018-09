EU-Ratspräsident Tusk hat die Einberufung eines Sondergipfels zum Brexit vorgeschlagen.

Zur Begründung sagte er in Salzburg, die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien stünden unter Zeitdruck. Die Brexit-Pläne der britischen Regierung wies er in entscheidenden Punkten zurück. Die Vorschläge zur irischen Frage und für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zur EU müssten geändert und weiter verhandelt werden. Tusk bet



Er wolle immer noch in diesem Herbst mit dem Austrittsabkommen fertig werden, versicherte Tusk. Deshalb werde er am Donnerstag den übrigen EU-Staaten einen Sondergipfel Mitte November vorschlagen. Damit hätten die Unterhändler rund vier Wochen mehr Zeit.



Die Vorschläge der britischen Premierministerin May vom Juli hätten Fortschritte gebracht. Es gebe mehr Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss. Dennoch laufe die Zeit weg. Großbritannien will Ende März 2019 die EU verlassen.



Tusk äußerte sich kurz vor dem am Abend beginnenden Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg. Dort soll May ihre Position erläutern.