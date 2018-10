EU-Ratspräsident Tusk hält eine längere Übergangsphase nach dem Brexit für machbar.

Die Idee der britischen Premierministerin May, die Übergangszeit nach dem Austritt im kommenden Jahr zu verlängern, würde von den EU-Staaten sicher positiv aufgenommen, wenn dies zu einer Einigung beitrüge, sagte Tusk im Europaparlament in Straßburg. Er machte zugleich deutlich, dass die Hindernisse für ein Abkommen aus seiner Sicht eher in London liegen. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, erklärte, man sei entschlossen, so schnell wie möglich eine Einigung zu finden. Man werde aber nicht auf Kosten der EU-Prinzipien überhastet einen Deal abschließen.



Zwischen Gropßbritannien und der EU ist unter anderem umstritten, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit offen gehalten werden kann.