Für viele Briten - wie auch für viele andere Europäer - ist es eine geradezu groteske Vorstellung: Eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl vor dem Brexit. Doch EU-Ratspräsident Tusk kann sich das durchaus vorstellen: Er verweist auf die Bedürfnisse der Europa-Freunde unter den Briten.

Tusk sagte im Europäischen Parlament in Straßburg, man dürfe die wachsende Mehrheit der Briten nicht verraten, die in der EU bleiben wollten. Er verwies auf die Massenkundgebung gegen den Brexit am vergangenen Wochenende in London sowie auf eine Onlinepetition mit fast sechs Millionen Unterstützern. Tusk betonte, der 12. April sei das entscheidende Datum.



Wenn es bis dahin im britischen Parlament keine Mehrheit für das Brexit-Abkommen mit der EU gibt, muss Großbritannien entweder sofort ohne Vertrag austreten oder aber an der Europawahl im Mai teilnehmen.



Die Abgeordneten in London stimmen am Abend über Alternativen zum Brexit-Abkommen ab. Allerdings ist die Regierung von Premierministerin May nicht zu einer Umsetzung verpflichtet.