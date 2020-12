Mit dem Jahreswechsel tritt Großbritannien nach der Brexit-Übergangsphase auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus.

Damit ist der Brexit nun auch wirtschaftlich vollzogen. Aus der EU als Staatengemeinschaft war das Land nach 47 Jahren Mitgliedsschaft bereits vor elf Monaten ausgetreten. An Heiligabend hatten sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen verständigt. Es soll einen harten wirtschaftlichen Bruch vermeiden. Der britische Premierminister Johnson sprach in seiner Neujahrsrede von einem "großartigen Moment" für sein Land. Die schottische Premierministerin Sturgeon schrieb dagegen auf Twitter, Schottland werde bald wieder Teil der EU sein.



Gestern hatten sich Großbritannien und Spanien im Grundsatz darauf verständigt, dass Gibraltar künftig Teil des Schengen-Raums wird. Die Einzelheiten des Abkommens sollen in den kommenden sechs Monaten ausgearbeitet werden. Spaniens Außenministerin Gonzalez Laya sagte in Madrid, damit werde vermieden, dass die Grenze ihres Landes zu einer harten EU-Außengrenze werde. Der Status der britischen Exklave im Süden der Iberischen Halbinsel war eine letzte offene Frage im Zuge des Brexits.

