Die britische Industrie hat vor einem jahrelangen Personalmangel wegen des Brexit und der Coronapandemie gewarnt.

Der Industrieverband CBI erklärte in London, die Regierung müsse hier dringend handeln. Ansonsten könne es bis zu zwei Jahre dauern, bis alle benötigten Stellen besetzt seien. Es fehlten unter anderem Lastwagenfahrer und Beschäftigte in der Gastronomie. Deshalb könnten etwa Hotels nicht mehr alle Zimmer anbieten, und Restaurants seien gezwungen, sich zwischen einer Öffnung am Mittag oder am Abend zu entscheiden. Laut der Darstellung des Verbands haben viele ausländische Arbeitnehmer Großbritannien während der Pandemie verlassen. Er verlangte eine Anpassung der seit dem Brexit geltenden strikten Einreisegesetze, um einen ausreichenden Zuzug neuer Arbeitskräfte zu ermöglichen.

