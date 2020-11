In London sind die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit wieder auf persönlicher Ebene aufgenommen worden.

Der britische Chefunterhändler Frost empfing in London den EU-Vertreter Barnier und dessen Delegation. Barnier war nach einem positiven Corona-Test in seinem Team eine Woche in Quarantäne. Beide Seiten hatten während dieser Zeit per Videokonferenz verhandelt. Der EU-Unterhändler schrieb vor den neuen Gesprächen per Twitter, die tiefen Differenzen beständen weiterhin.



Großbritannien ist Ende Januar aus der EU ausgetreten, verlässt aber erst zum Jahresende auch den Binnenmarkt und die Zollunion. Ohne ein Anschlussabkommen drohen Zölle und zusätzliche Handelshemmnisse.



Der Bundesverband der Deutschen Industrie forderte eine Einigung über ein neues Handelsabkommen notfalls in letzter Sekunde. Alles andere wäre ein Desaster, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Lang der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.