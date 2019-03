Im britischen Parlament haben mehrere Abstimmungen über eine mögliche Verschiebung des Brexits begonnen.

Der entsprechende Antrag von Premierministerin May sieht eine Verzögerung des EU-Austritts bis mindestens zum 30. Juni vor. Daneben wurden mehrere Änderungsanträge eingereicht. Zunächst scheiterte bereits eine Vorlage, den Brexit zu verschieben, um genügend Zeit für die Organisation eines zweites Referendums zu erhalten. Auch ein Antrag, der die Rolle des Parlaments im Austrittsprozess stärken und so einen alternativen Brexit ermöglichen soll, bekam keine Mehrheit. Sollten die Abgeordneten schließlich den Plänen der Regierung für einen Aufschub zustimmen, müsste dies auch von den übrigen 27 Mitgliedstaaten der EU gebilligt werden.



Das Unterhaus in London hatte den Brexit-Vertragsentwurf zwischen Großbritannien und der EU vorgestern bei einer Abstimmung erneut abgelehnt. Gestern schloss es aber auch einen Brexit ohne Vertrag aus. Derzeit ist der EU-Austritt für den 29. März geplant.