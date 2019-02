Das britische Unterhaus hat einen Antrag von Premierministerin May zum weiteren Vorgehen beim Austritt aus der Europäischen Union zurückgewiesen.

303 Abgeordnete lehnten die Beschlussvorlage ab, 258 stimmten dafür. Der Entwurf sah vor, die Entscheidungen einer früheren Abstimmungsrunde Ende Januar zu bestätigen. Die Abgeordneten hatten May damals ein Mandat zur Nachverhandlung des Brexit-Abkommens erteilt und zugleich einen EU-Austritt ohne Vertrag abgelehnt.



Zur Abstimmung liegen zudem drei Änderungsanträge von Abgeordneten vor, denen allerdings kaum Chancen auf Erfolg eingeräumt werden. So will etwa der Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei SNP, Blackford, eine Verschiebung des Brexits erreichen.