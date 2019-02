Das britische Parlament hat die Brexit-Pläne des Labour-Vorsitzenden Corbyn abgelehnt.

Die Abgeordneten des Unterhauses votierten am Abend mehrheitlich gegen seinen Vorschlag für eine engere Anbindung an die EU. Corbyn wollte unter anderem eine Zollunion mit der Europäischen Union und eine Anpassung an Regeln des EU-Binnenmarkts durchsetzen.



Er hatte angekündigt, die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum zu unterstützen, sollte sein Antrag scheitern.



Heute stehen noch weitere Anträge zur Abstimmung. So will eine überparteiliche Gruppe erreichen, dass Premierministerin May gesetzlich verpflichtet wird, den EU-Austritt zu verschieben, sollte das Brexit-Abkommen nicht rechtzeitig ratifiziert werden.