Das britische Unterhaus hat sich im Streit um den Brexit mehr Kontrolle verschafft - auf Kosten der Regierung.

Am späten Abend stimmten im Parlament in London 329 Abgeordnete dem Antrag zu, 302 waren dagegen.



Mit dem Antrag nimmt das Unterhaus nun direkten Einfluss auf die Tagesordnung am Mittwoch. Das heißt: Die Abgeordneten können nun selbst Abstimmungen ansetzen, sogenannte "indicative votes". Es sind rechtlich nicht bindende Test-Entscheidungen, um die Stimmungslage im Unterhaus abzubilden und herauszufinden, welche Haltung überhaupt noch mehrheitsfähig ist. Das Parlament stimmt seit Monaten immer wieder über den Umgang mit dem Brexit ab. Einigkeit bestand bisher fast nur darin, das Abkommen mit der EU zweimal abzulehnen.



Am Mittwoch könnte es nun um verschiedene Optionen gehen, wie es nun in der Kontroverse um den Brexit weitergeht.