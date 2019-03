Das britische Unterhaus hat sich im Streit um den Brexit mehr Kontrolle verschafft - auf Kosten der Regierung.

Am späten Abend stimmten im Parlament in London 329 Abgeordnete dem Antrag zu, 302 waren dagegen.



Mit dem Antrag nimmt das Unterhaus nun direkten Einfluss auf die Tagesordnung am Mittwoch. Das heißt: Die Abgeordneten können nun selbst Abstimmungen ansetzen, sogenannte "indicative votes". Es sind rechtlich nicht bindende Test-Entscheidungen, um die Stimmungslage im Unterhaus abzubilden und herauszufinden, welche Haltung noch mehrheitsfähig ist.



Als Optionen sind eine engere Anbindung an die EU oder auch ein zweites Referendum denkbar. Auch eine Abkehr vom Brexit im Parlament ist im Gespräch.