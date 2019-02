Die britische Premierministerin May ist mit ihrer Brexit-Strategie im Parlament erneut gescheitert.

303 Abgeordnete stimmten am Abend gegen eine Beschlussvorlage der Regierung, nur 258 dafür. Der Antrag sah ein Mandat für Nachverhandlungen über das Brexit-Abkommen mit der EU vor. Zugleich sollte bestätigt werden, dass der EU-Austritt nicht ohne einen Vertrag erfolgen solle. Das Abstimmungsergebnis ist für die Regierung nicht bindend. Ein Sprecher Mays erklärte, man werde sich weiter für Änderungen am Brexit-Vertrag einsetzen. Oppositionschef Corbyn von der Labour-Partei forderte May auf, einzugestehen, dass ihre Strategie gescheitert sei.



Das Unterhaus lehnte auch zwei Änderungsanträge von Abgeordneten ab, die unter anderem einen späteren Brexit-Termin verlangten. Ein dritter Antrag wurde zurückgezogen.