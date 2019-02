Das britische Unterhaus hat für die neue Brexit-Strategie von Premierministerin May gestimmt, die zu einer Verschiebung des Austrittsdatums Ende März führen könnte. Die Abgeordneten billigten den Drei-Stufen-Plan, der der Regierungschefin mehr Zeit für die Nachverhandlungen mit der EU einräumt. Sollte sie bis zum 12. März nicht die notwendige Mehrheit für das Austrittsabkommen erlangen, würde das Unterhaus am 13. und 14. März über einen Austritt ohne Vertrag abstimmen - oder über eine Verschiebung.

Die Pläne von Labour-Chef Corbyn für einen weicheren Brexit lehnten die Abgeordneten hingegen ab. Er steht nun unter Druck, sich für ein zweites Referendum einzusetzen. Das hatte Corbyn in Aussicht gestellt, sollte die Regierung nicht auf seine Vorstellungen für eine engere Bindung an die EU samt Zollunion umschwenken.



Abgelehnt wurde ein Antrag, nach dem ein EU-Austritt ohne Abkommen unter allen Umständen ausgeschlossen werden sollte.



Angenommen wurde ein Antrag, der besagt, dass die im Austrittsabkommen vereinbarten Rechte für EU-Bürger in Großbritannien und für Briten in der EU auch dann gelten sollen, wenn das Abkommen selbst nicht angenommen wird.