US-Finanzminister Mnuchin hat Großbritannien in Aussicht gestellt, nach dem Brexit rasch ein Handelsabkommen zu schließen.

Ziel sei es, innerhalb dieses Jahres zu einer Vereinbarung zu kommen, sagte Mnuchin in London nach einem Gespräch mit dem britischen Finanzminister Javid. Er gehe davon aus, dass der amerikanisch-britische Handel nach dem Brexit deutlich zunehmen werde. Großbritannien tritt zum Ende des Monats aus der Europäischen Union aus.



Mnuchin fügte hinzu, neben Großbritannien habe auch die EU derzeit Priorität in der Handelspolitik der USA. Er empfehle Europa eine stärkere Wachstumspolitik. Eine der Schwierigkeiten in Verhandlungen mit der EU sehe er allerdings darin, dass es bereits innerhalb der Gemeinschaft oft unterschiedliche Ansichten gebe.