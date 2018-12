Bundeskanzlerin Merkel hat Änderungen an der Austrittsvereinbarung mit Großbritannien ausgeschlossen. Vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel sagte sie, das Brexit-Abkommen sei sehr gut verhandelt worden. Die Kanzlerin zeigte sich aber bereit, über Klarstellungen beim sogenannten Backstop zu sprechen, um eine Zustimmung des britischen Parlaments zu erreichen.

Ähnlich äußerte sich auch Österreichs Bundeskanzler Kurz. Frankreichs Präsident Macron stellte klar, dass es keine rechtlichen Zugeständnisse geben werde. Die hatte die britische Premierministerin May gefordert. Der niederländische Ministerpräsident Rutte sagte, die Gipfelteilnehmer könnten eine Erklärung abgeben, dass der umstrittene Backstop sofort beendet werde, sobald eine neue Lösung gefunden sei. Eine konkrete Befristung dieser Übergangsphase wie von May gefordert, ist aber offenbar nicht geplant. Die Regelung sieht vor, dass Großbritannien im EU-Binnemarkt bleibt, bis gesichert ist, dass es keine Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland gibt. Vor allem wegen dieser Klausel hat die Brexit-Vereinbarung bisher keine Mehrheit im britischen Parlament.



Luxemburgs Premierminister Bettel sprach sich dafür aus, dass die Briten noch einmal über den Austritt abstimmen. Das Brexit-Referendum sei "auf Lügen aufgebaut" worden, sagte Bettel. Nun könne man sehen, dass der Austritt nicht nur Vorteile habe.



Vereinbart wurde, dass Großbritannien den EU-Binnenmarkt erst dann verlassen darf, wenn klar ist, wie Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland verhindert werden können.



Vor allem wegen dieser Klausel hat die Austrittsvereinbarung bisher keine Mehrheit im britischen Parlament. May hatte die für Dienstag geplante Abstimmung darüber deshalb verschoben. Gestern überstand sie ein Misstrauensvotum ihrer konservativen Fraktion. Sie musste aber ankündigen, vor der 2022 anstehenden Parlamentswahl zurückzutreten.