Die britische Regierung rechnet in spätestens drei Wochen mit dem Abkommen zum Austritt aus der Europäischen Union.

Das Ende sei nun deutlich in Sicht, erklärte Brexit-Minister Raab in einem Brief an die Abgeordneten des Unterhauses in London. Bei der nächsten Ausschuss-Sitzung am 21. November dürfte der Deal mit Brüssel stehen.



Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Obwohl ein Großteil der Vereinbarung fertig ist, ging es zuletzt immer noch um die Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland.