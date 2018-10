Die Bundesregierung bereitet sich auf einen möglichen Brexit ohne Vertrag vor.

Wie der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Roth, am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg sagte, sollen entsprechende Gesetzesentwürfe noch in dieser Woche im Kabinett eingebracht werden. Man habe weiterhin Vertrauen, dass es einen vernünftigen Deal für einen Austritt Großbritanniens aus der EU geben könne. Aber derzeit könne man auch nichts ausschließen. Aus EU-Kreisen hieß es, dass beispielsweise das Aufenthaltsrecht für Briten neu geregelt werden müsse. Nach derzeitigem Stand will Großbritannien die EU am 29. März 2019 verlassen.