Die britische Premierministerin May hält eine Verlängerung der Übergangsperiode nach dem Brexit für denkbar.

May sagte vor Wirtschaftsvertretern in London, diese Phase müsse aber vor der nächsten regulären Parlamentswahl 2022 beendet werden. Eine längere Übergangsphase war unter anderem von EU-Chefunterhändler Barnier ins Gespräch gebracht worden. Bisher ist sie bis 2020 vorgesehen.



In Brüssel stellten sich die 27 verbleibenden EU-Staaten geschlossen hinter den ausgehandelten Austrittsvertrag mit Großbritannien. Barnier sagte nach einem EU-Ministertreffen in Brüssel, insgesamt sei der Deal fair und ausgewogen. Der österreichische Europaminister Blümel betonte, es sei gelungen, die Einheit der verbleibenden EU-Staaten zu wahren.



Der in Großbritannien umstrittene Vertrag soll auf einem Brexit-Sondergipfel der EU am Sonntag gebilligt werden. Eine Zustimmung benötigt er auch im britischen Parlament und im Europäischen Parlament.