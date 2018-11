fVertreter der EU haben in den Verhandlungen über ein Brexit-Abkommen den Druck auf Großbritannien erhöht.

Die französische Ministerin für EU-Angelegenheiten, Loiseau, sagte bei einem Treffen mit ihren europäischen Kollegen in Brüssel, der Ball liege nun im britischen Spielfeld. Der belgische Außenminister Reynders sagte, die EU warte "auf neue Nachrichten aus London".



Nach Informationen der "Financial Times" erklärte EU-Chefunterhändler Barnier bei den Gesprächen, die meisten Punkte des Austrittsvertrages seien fertig und könnten dem britischen Kabinett morgen vorgestellt werden. Ein Sprecher der britischen Ministerpräsidentin May hingegen teilte mit, es habe bei den jüngsten Verhandlungen gute Fortschritte gegeben, es müssten aber noch "erhebliche Probleme" im Zusammenhang mit der irischen Grenze überwunden werden.