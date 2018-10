EU-Ratspräsident Tusk hat die britische Regierung dazu aufgefordert, in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen neue Fakten zu schaffen.

Vor dem morgigen EU-Gipfel in Brüssel sagte Tusk, man brauche eine wirkliche kreative Lösung, um die europäischen Werte und den Binnenmarkt zu schützen und gleichzeitig das Vereinigte Königreich und dessen Souveränität. Von der britischen Premierministerin May erwarte er jetzt konkrete Vorschläge, um aus der Sackgasse zu kommen. Die Frage der irischen Grenzkontrollen erscheine ihm wie eine neue Version des gordischen Knotens, betonte Tusk.



Beide Seiten verhandeln seit mehr als einem Jahr über einen Vertrag zum Austritt Großbritanniens aus der EU. Letzte große Hürde ist eine Lösung für die künftige Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland. Bereits am Wochenende waren die Parteien bei ihrem Versuch, eine Einigung zu erzielen, gescheitert. Die Verhandlungen über einen Austrittsvertrag als Ganzes wurden daraufhin ausgesetzt.