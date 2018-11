Die 27 verbleibenden EU-Staaten unterstützen geschlossen den ausgehandelten Austrittsvertrag mit Großbritannien.

Chefunterhändler Barnier sagte nach einem EU-Ministertreffen in Brüssel, insgesamt sei der Deal fair und ausgewogen. Der österreichische Europaminister Blümel betonte, es sei gelungen, die Einheit der verbleibenden EU-Staaten zu wahren.



Der britische Wirtschaftsminister Clark brachte eine Verlängerung der Übergangsperiode ins Gespräch. Bisher soll diese bis 2020 gehen; Clark nannte jetzt das Datum 2022. In der Konservativen Partei von Premierministerin May gibt es weiterhin Vorbehalte gegen den Austrittsvertrag, ebenso bei der nordirischen DUP, die die britische Regierung toleriert. Wegen des Vertrages könnte es zu einem Misstrauensvotum gegen May im Parlament kommen.



Der ausgehandelte Vertrag soll auf einem Brexit-Sondergipfel am Sonntag gebilligt werden. Eine Zustimmung benötigt er auch im britischen Parlament und im Europäischen Parlament.