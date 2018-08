Die EU und Großbritannien wollen ihre Verhandlungen über den bevorstehenden britischen Ausstieg aus der Europäischen Union intensivieren.

In der nun begonnenen Endphase werde nicht mehr in Etappen, sondern durchgehend verhandelt, teilten EU-Chefunterhändler Barnier und der britische Brexit-Minister Raab nach einem Treffen in Brüssel mit. Beide betonten, eine Einigung sei möglich. Es gebe aber noch große Differenzen.



Großbritannien will die EU Ende März kommenden Jahres verlassen. Nach wie vor ist aber unklar, wie die wirtschaftlichen Beziehungen künftig gestaltet werden. In den Verhandlungen gelang bislang zu maßgeblichen Fragen keine Übereinkunft.