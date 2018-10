Die EU-Kommission bereitet sich nach eigenen Angaben verstärkt auf einen Brexit ohne Vertrag vor.

Ein Sprecher sagte in Brüssel, man arbeite zwar weiter hart für ein Abkommen, die Vorbereitungen auf einen Notfall würden aber intensiviert. Gestern hatte es Spekulationen gegeben, dass es bei den Brexit-Gesprächen zu einem Durchbruch kommen könnte. Eine Einigung war aber erneut an der Frage der Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland gescheitert. Nun soll es bis zum nächsten EU-Gipfel Mitte der Woche keine neuen Verhandlungen mehr geben. Der Sprecher der Bundesregierung, Seibert, sagte, die Verhandlungen würden über den Gipfel hinaus weiter geführt. Ziel sei ein erfolgreicher Abschluss der Gespräche. Großbritannien will Ende März 2019 aus der EU austreten.