In der offiziell letzten Verhandlungsrunde haben Vertreter der Europäischen Union und Großbritanniens die Gespräche über ein Handelsabkommen wieder aufgenommen.

Die Delegationen beider Seiten kamen am Vormittag in Brüssel zusammen. Der deutsche Europa-Staatsminister Roth beschwor zum Auftakt die Einigungschancen. Zugleich kritisierte der SPD-Politiker erneut britische Pläne, den bereits gültigen Brexit-Vertrag per Gesetz teilweise auszuhebeln. Das laste als dunkler Schatten auf den Verhandlungen, erklärte er. Das britische Unterhaus stimmt am Abend über den Entwurf ab. Nötig ist auch die Zustimmung des Oberhauses.



Großbritannien war zum 1. Februar aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis Ende des Jahres bleibt es aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.