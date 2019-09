Frankreich will einer weiteren Verschiebung des Brexit derzeit nicht zustimmen.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen sei dies nicht möglich, sagte der französische Außenminister Le Drian dem Sender Europe 1. Die EU muss einen möglichen Aufschub des britischen Austritts aus dem Bündnis einstimmig beschließen, also auch mit Zustimmung Frankreichs. Das britische Parlament hatte kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das eine dreimonatige Verschiebung über den 31. Oktober hinaus vorsieht, falls es bis dahin nicht doch noch eine Einigung mit der EU auf einen Austrittsvertrag gibt.



In Großbritannien besetzte Premierminister Johnson heute das Amt der aus Protest gegen seinen Brexit-Kurs zurückgetretenen Arbeitsministerin Rudd neu. Wie eine Regierungssprecherin in London bestätigte, übernimmt den Posten die bisherige Umweltstaatssekretärin Coffey.