Zwei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bemühen sich beide Seiten um eine Verständigung.

In Luxemburg loten die zuständigen Minister der EU-Mitgliedsländer die Chancen für eine Brexit-Einigung aus. Unterhändler Barnier erklärte, er halte eine Lösung in dieser Woche noch immer für möglich. Allerdings werde sie schwieriger. Zuvor äußerte sich der EU-Ratsvorsitzende, der finnische Ministerpräsident Rinne, hinsichtlich eines gemeinsamen Vertrags eher skeptisch. Er sagte in Helsinki, die Zeit reiche nicht aus, um noch vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel einen Erfolg zu erzielen. Wie der britische Fernsehsender BBC berichtete, soll die britische Regierung heute früh der EU bereits neue Vorschläge zur irischen Grenzfrage - ein wichtiger Streitpunkt - unterbreitet haben.



Bislang war geplant, dass eine Einigung mit den Briten möglichst bis zum EU-Gipfel stehen sollte. Andernfalls dürfte wohl erneut über eine Fristverlängerung geredet werden. Der britische EU-Austritt ist nach jetzigem Stand für den 31. Oktober vorgesehen.



Der Zeitplan für den Brexit bis zum aktuellen Austrittstermin haben wir hier zusammengefasst.