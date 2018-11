In den Brexit-Verhandlungen gibt es laut einem Medienbericht Fortschritte.

Die "Sunday Times" meldet, der britischen Premierministerin May sei von Brüssel zugesichert worden, dass ganz Großbritannien nach dem Austritt aus der Europäischen Union für eine gewisse Zeit in der Zollunion bleiben könne. So werde eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitgliedstaat Irland und dem britischen Nordirland vermieden. Insgesamt seien die Gespräche schon weiter fortgeschritten als bekannt, schreibt das Blatt. Ein Sprecher Mays wies den Bericht als Spekulation zurück. Gleichwohl sprach er von "guten Fortschritten".