Auch nach dem Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen bleibt fraglich, ob ein Vertrag zwischen London und Brüssel zustandekommt. Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff sagte im Dlf, er sei nicht optimistisch, dass Premierministerin May für die Vereinbarungen mit der EU eine Mehrheit erhalte. Auch für den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, ist längst noch nicht alles geklärt.

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Weber, hatte gestern Abend bestätigt, dass es in den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU einen Durchbruch gegeben hat. Nach Wochen und Monaten quälender Debatten steige nun weißer Rauch auf, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Beide Seiten hätten sich auf eine Übergangsphase geeinigt, um Schaden für die Wirtschaft und die EU-Bürger abzuwenden, die in Großbritannien lebten. Auch sei es gelungen, die Nordirland-Frage zu lösen. Es werde an den künftigen Grenzen keine Kontrollen geben, so Weber.



Der FDP-Europapolitiker Lambsdorff sagte im Dlf (Audio-Link), er hoffe, dass es Premierministerin May gelingen werde, in Regierung und Parlament eine Mehrheit zusammenzubringen, aber optimistisch sei er nicht. Gerade für Nordirland sei eine Einigung aber wichtig, um die politische Gewalt der Vergangenheit nicht wiederaufflammen zu lassen. Die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien müssten in einem zweiten Abkommen geregelt werden.



Deutliche Kritik übte Graf Lambsdorff am früheren britischen Außenminister Johnson. Dieser kümmere sich nur um die eigenen Ambitionen und nicht um das Wohle des Landes. Johnson hatte gestern nach Bekanntwerden der Einigung - ebenso wie andere Politiker der Konservativen Partei - angekündigt, gegen die Einigung zu stimmen (Audio-Link). Auch Abgeordnete der nordirischen DUP drohten mit einem Nein. Unklar ist, wie die oppositionelle Labour-Partei stimmen wird. Ihr Vorsitzender Corbyn forderte, dass zunächst Modifizierungen der Einigung zugelassen werden sollten.



In Brüssel werden heute die 27 verbleibenden EU-Länder auf einer Sondersitzung über den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen informiert (Audio-Link). Die britische Regierung berät am Nachmittag über den Vertragsentwurf.



Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, sagte im Deutschlandfunk, im Grunde haben man mit dem gestern verkündeten Durchbruch nur Zeit gewonnen. Die gegenwärtige Unsicherheit, wie die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien aussehen werden, werde nur verlängert. Kein Unternehmen werde in Großbritannien jetzt neu investieren, erklärte Hüther. Deshalb sei es wichtig, schnell ein Freihandelsabkommen zu schließen.