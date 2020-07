Die EU und Großbritannien haben die für heute geplante Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen über die künftigen Beziehungen auf morgen verschoben.

Nach wochenlangen Verhandlungen per Video-Konferenz hatte es zuletzt erstmals wieder persönliche Treffen in Brüssel gegeben. In dieser Woche sollen die Gespräche in London stattfinden. EU-Chefunterhändler Barnier äußerte sich erneut enttäuscht über fehlende Fortschritte. Auch sein britischer Verhandlungspartner Frost erklärte, es bestünden weiterhin erhebliche Meinungsverschiedenheiten.



Einer der Streitpunkte ist der von den Briten gewünschte weitgehend ungehinderte Zugang britischer Unternehmen zum europäischen Binnenmarkt. Die EU verlangt dafür im Gegenzug, dass die Regierung in London weiterihin die Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards der Union akzeptiert.