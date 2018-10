Die Brexit-Unterhändler der EU und Großbritanniens, Barnier und Raab, haben bei einem überraschenden Treffen die verbleibenden Konflikte nicht lösen können.

Barnier teilte in Brüssel mit, trotz intensiver Bemühungen seien einige Schlüsselfragen noch immer offen - darunter die Grenzproblematik zwischen dem britischen Nordirland und EU-Mitglied Irland. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll es nun bis zum EU-Gipfel am Mittwoch keine Verhandlungen mehr mit Großbritannien geben. Der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Brok, zeigte sich enttäuscht über den Ausgang des kurzfristig anberaumten Treffens. Brok sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er sei sehr besorgt über die Vertagung der Brexit-Gespräche.



Die britische Regierung hingegen teilte in London mit, die Unterhändler hätten echte Fortschritte erzielt. Weitere würden beim anstehenden EU-Gipfel erfolgen. Großbritannien will weiterhin am anvisierten Termin für den Austritt aus der EU festhalten. Dieser ist für den 29. März 2019 geplant.