In den Verhandlungen über den Brexit rückt die Frage nach dem künftigen Status von Gibraltar immer stärker in den Mittelpunkt. Die spanische Regierung verlangt eine schriftliche Zusicherung, dass sie bei allen künftigen Entscheidungen über das britische Überseegebiet ein Veto-Recht erhält. Sonst will sie dem ausgehandelten Brexit-Vertrag nicht zustimmen.

Dementsprechend äußerte sich der spanische Staatssekretär für Europa-Angelegenheiten, Aguiriano, in Brüssel vor dem EU-Sondergipfel am Sonntag. Zuvor hatte bereits der spanische Ministerpräsident Sánchez nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin May erklärt, die Positionen lägen nach wie vor weit auseinander. Die anderen EU-Mitgliedstaaten wollen Nachverhandlungen vermeiden, weil dies eine Verabschiedung des Vertrags beim EU-Sondergipfel am Sonntag gefährden könnte.



Premierministerin May bekräftigte, ihr Land werde nur ein Abkommen schließen, das für das gesamte Vereinigte Königreich einschließlich Gibraltar gelte. Die Halbinsel in Südspanien ist seit 1713 britisches Überseegebiet und wäre künftig nicht mehr Teil der Europäischen Union.