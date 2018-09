Nach dem EU-Gipfel in Salzburg sieht die britische Premierministerin May die Brexit-Verhandlungen in einer Sackgasse.

Dass die EU die Pläne der Regierung in London zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen ablehne, ohne aber Alternativ-Vorschläge zu machen, sei nicht akzeptabel, sagte May in einer Fernsehansprache. Sie selbst habe die EU immer mit Respekt behandelt und erwarte das auch umgekehrt.



May hatte beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs ein Freihandelsabkommen mit Brüssel vorgeschlagen, allerdings nur für Waren, nicht aber für Dienstleistungen. Das würde nach Ansicht der EU jedoch den gemeinsamen Binnenmarkt untergraben.