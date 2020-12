Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien werden fortgesetzt.

Das teilten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson nach einem Telefonat in einer schriftlichen Erklärung mit. Die Chefunterhändler beider Seiten sollen demnach morgen wieder zusammenkommen. Von der Leyen und Johnson werden am Montag wieder miteinander telefonieren. Die Kommissionspräsidentin erklärte in Brüssel, die Verhandlungen blieben schwierig. Bedeutende Differenzen gebe es weiter bei den Fischereirechten, den Garantien für einen fairen Wettbewerb und der Regulierung der künftigen Beziehungen. Sollte in diesen Punkten keine Einigung erzielt werden, sei es möglich, dass kein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien zustande komme.



Gestern abend hatten die Chefunterhändler Barnier und Frost ihre Gespräche nach einer intensiven Verhandlungswoche unterbrochen und erklärt, die Bedingungen für eine Einigung seien nicht erfüllt.

