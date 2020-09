Vor der offfiziell letzten Verhandlungsrunde über ein europäisch-britisches Handelsabkommen nach dem Brexit hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vorsichtig optimistisch bezüglich einer Einigung geäußert.

Von der Leyen sagte bei einem Besuch in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, sie sei immer noch überzeugt, dass ein Abkommen möglich sei. Auf beiden Seiten des Ärmelkanals leide die Wirtschaft unter den Folgen der Corona-Pandemie. Deshalb müsse man alles für das Zustandekommen eines vernünftigen Abkommens tun. Die Delegationen beider Seiten treffen sich heute in Brüssel.



Die bisherigen acht Runden hatten keinen Durchbruch gebracht. Zuletzt hatte die Entscheidung des britischen Premiers Johnson für großen Ärger in der EU gesorgt, bestimmte Punkte des Brexit-Vertrags per Gesetz auszuhebeln. Das britische Unterhaus stimmt heute über den Entwurf ab. Nötig ist auch die Zustimmung des Oberhauses.



Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis Ende des Jahres bleibt es aber während einer Übergangsphase noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.